РИА Новости: войска России уничтожают остатки ПВО Украины групповыми ударами дронов-камикадзе «Ланцет»

Войска Российской Федерации в настоящее время ликвидируют остатки противовоздушной обороны Украины с помощью групповых ударов беспилотными летательными аппаратами «Ланцет», передает РИА Новости.
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