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IT-эксперт Алабин: мошенники пугают отменой детских пособий ради кражи денег

IT-эксперт Алабин: мошенники пугают отменой детских пособий ради кражи денег

Эксперт по информационной безопасности Роман Алабин рассказал о мошеннической схеме, при которой россиян пугают возможным аннулированием детских пособий и убеждают перевести деньги на сторонний счёт.

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