Эксперт ожидает снижения спроса на студии в новостройках Москвы

Средняя стоимость студии в московской новостройке за пять лет выросла более чем в два раза. Как сообщает «РБК», в июле 2021 года такое жильё стоило около 9 миллионов рублей, а сейчас - уже почти 18 миллионов.
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