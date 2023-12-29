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Чернышенко: Санкции не смогли повлиять на цитирование научных трудов из России

Чернышенко: Санкции не смогли повлиять на цитирование научных трудов из России

Все западное санкционное давление на Россию никак не повлияло на цитирование отечественных научных статей, однако международные сотрудничество исследователей было серьезно нарушено, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

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