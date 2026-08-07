С осени аптеки начнут работать по новым правилам: что изменится для покупателей

Новости внутренней и внешней политики в России

С осени 2026 года в России начнется новый этап цифровизации аптечной системы. Изменения коснутся порядка отпуска рецептурных препаратов, однако привычные лекарства останутся доступными, а дефицита из-за нововведений не ожидается.