С осени аптеки начнут работать по новым правилам: что изменится для покупателей

С осени 2026 года в России начнется новый этап цифровизации аптечной системы. Изменения коснутся порядка отпуска рецептурных препаратов, однако привычные лекарства останутся доступными, а дефицита из-за нововведений не ожидается.
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