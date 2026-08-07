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С осени аптеки начнут работать по новым правилам: что изменится для покупателей

С осени аптеки начнут работать по новым правилам: что изменится для покупателей

С осени 2026 года в России начнется новый этап цифровизации аптечной системы. Изменения коснутся порядка отпуска рецептурных препаратов, однако привычные лекарства останутся доступными, а дефицита из-за нововведений не ожидается.

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