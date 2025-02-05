Клумба, я тебя знаю! 12 вариантов, как вырастить на платье "сад"

Девочки, на самом деле, вариантов не 12, а 1200, но надо же с чего-то начинать?! Потому что цветы - в каком бы варианте мы их не использовали - от натуральных до искусственных - это красиво! И стильно! И (впишите свой вариант сами).
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