Сам себе мастер
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Сам себе мастер

162 263 подписчика

Клумба, я тебя знаю! 12 вариантов, как вырастить на платье "сад"

Клумба, я тебя знаю! 12 вариантов, как вырастить на платье "сад"

Девочки, на самом деле, вариантов не 12, а 1200, но надо же с чего-то начинать?! Потому что цветы - в каком бы варианте мы их не использовали - от натуральных до искусственных - это красиво! И стильно! И (впишите свой вариант сами).

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Комментарии
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АМ
Алиса Майская
Великолепно!!! Просто чудо!!!
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8 час.
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