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Всё о женщинах

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Мне 39 лет

Мне 39 лет

Друзья! Сегодня мне 39 лет, и это день рождения, как и предыдущие 11, я встречаю в ЖЖ. Кажется, что ничего не изменилось.

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Комментарии
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m
mlee
Вы только вступаете в пору зрелости. Впереди обширное пространство жизни, которое будет обустроено вами, возможно - к дучшему.
Ответить
16 час.
А
Алексей
Морена, с днем рождения. Новый год, хорошая возможность начать писать на нормальные темы, а не это вот все радфемовское
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