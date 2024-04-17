«Должно быть достоинство…»: Яна Поплавская громко поддержала Президента РФ, впервые не поздравившего Пугачеву с днем рождения

Владимир Путин, начиная с 2000 года, поздравляет Примадонну нашей страны с днём рождения. Ещё, будучи на посту исполняющего обязанности главы государства, он обращался к Пугачевой с речью и добрыми пожеланиями.
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