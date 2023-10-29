Армия Израиля заявила об ударах по военной инфраструктуре ХАМАС

Global look press/XinHua/JINI Израильские военные продолжают наземные операции на севере сектора Газа, по военным объектам палестинского движения ХАМАС были нанесены удары с воздуха, заявили в пресс-службе армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
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