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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Атлетико» об Альваресе: «Вероятность продажи в «Барсу» – 0%. Дело не в деньгах, а в достоинстве. Мы единственные жертвы в этой ситуации»

«Атлетико» вновь категорически исключил переход Хулиана Альвареса в «Барселону». Напомним, во время чемпионата мира форвард сборной Аргентины публично заявил о желании покинуть «Атлетико», позже Альварес сообщил руководству клуба, что хочет перейти в «Барселону».

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