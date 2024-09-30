Приморский суд приговорил связанного с террористами мигранта к двум годам тюрьмы

Суд в Приморье приговорил мигранта, незаконно въехавшего в Россию, к двум годам колонии. Мужчина нарушил запрет пересекать российскую границу из-за связей с террористической организацией, сообщила Объединенная пресс-служба судебной системы региона.
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