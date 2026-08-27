То есть – никогда: «Членство в ЕС для Армении – только после коллапса РФ и вступления Украины с Молдовой»

Объявление Пашиняна о скорой подаче заявки на вступление Армении в ЕС – это попытка потянуть время без особых надежд на скорейшее решение вопроса.
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