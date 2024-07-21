«Можно маски надевать: местные жители Нью-Йорка под Торецком сообщают о пожаре на Фенольном заводе

Местные жители поселка Новгородское (украинское название Нью-Йорк) под Дзержинском в оккупированной Украиной части ДНР сняли на видео пожар на опасном производстве — Фенольном заводе, который перерабатывает фенольное и нафталиновое сырье Фото: pixabay.
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