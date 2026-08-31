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Казанда Mazda автомобиле белән бәрелешкән мотоциклчы хастаханәдә үлгән

Казанның Губкин урамындагы 57А йорты янында авариягә эләккән курьер алган җәрәхәтләрдән хастаханәдә үлгән.

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