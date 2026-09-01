Гайфутдинова: раньше тряслась от американок, теперь знаю — их можно обыгрывать

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» Российская пловчиха Алина Гайфутдинова в интервью «СЭ» рассказала, как ей удалось избавиться от психологического барьера перед соперницами из США.
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