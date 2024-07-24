Почти 2 миллиона туристов посетили УрФО с января по май

С января по май 2024 года регионы Уральского федерального округа посетили 1 млн 940 тыс. туристов. Данные по количеству граждан, которые останавливались в коллективных средствах размещения, приводит Росстат.
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