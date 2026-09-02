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The Eurasia Daily news agency

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The military correspondent showed the liquidated Brazilian mercenaries

The military correspondent showed the liquidated Brazilian mercenaries

Military correspondent Boris Rozhin published in the telegram channel photos of Brazilian mercenaries liquidated in the SMO zone who fought on the side of the Armed Forces of Ukraine.

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