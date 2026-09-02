Military correspondent Boris Rozhin published in the telegram channel photos of Brazilian mercenaries liquidated in the SMO zone who fought on the side of the Armed Forces of Ukraine.
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