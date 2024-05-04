Disney и Apple поздравили фанатов с Днём Звёздных войн специальными роликами Кажд...

Disney и Apple поздравили фанатов с Днём Звёздных войн специальными роликамиКаждый год 4 мая во всем мире отмечается День Звездных Войн и Disney, владеющая правами на эту франшизу с более чем 50-летней историей, подготовила особое поздравление в виде специального трейлера.