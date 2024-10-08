За что с 2014-го года воевал Тарас?

Балу -

"Но ты прозрел только после того, как на голову тебе начали падать ФАБы и ОДАБы, а в тылу с тобой сделали именно то, за что ты воевал"... Ни хрена он не прозрел... Большинство из них сдается в плен только потому, что у них закончились боеприпасы, жратва и вода... А если бы им это всё дали - они бы ещё долго упирались бы... Они НЕ прозрели, и НЕ раскаиваются в содеянном... Их слёзы напоказ - это всё равно, что чебурмекское "я больше так не буду"... Стоит им только хоть на минуту почувствовать, что у них есть возможность хоть как-то навредить москалям - большинство из них непременно этой возможностью воспользуются...