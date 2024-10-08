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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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За что с 2014-го года воевал Тарас?

За что с 2014-го года воевал Тарас?

СЕРГЕЙ  ВАСИЛЬЕВ   Боевик ВСУ не понимает за что он воевал с 2014 года. "Я с 2014 года воевал за это государство, а оно выгоняет моих братьев и отцов из Киево-​Печерской лавры, запрещает нашу православную церковь УПЦ.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
Кто любил Россию и россиян уехал своевременно, не захотел  оставаться в том « быдлятнике». Теперь крокодиловы следы пусть адресуют Макрону, Шольцу, Байдену.
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10 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Всё верно...Житель ОКРАИНЫ не есть нация...А вот люди с засранными мозгами...Как и фашисты...и ЕСТЬ НАЦИСТЫ....Они и не соображают что творят.
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9 час.
Балу -
&quot;Но ты прозрел только после того, как на голову тебе начали падать ФАБы и ОДАБы, а в тылу с тобой сделали именно то, за что ты воевал&quot;... Ни хрена он не прозрел... Большинство из них сдается в плен только потому, что у них закончились боеприпасы, жратва и вода... А если бы им это всё дали - они бы ещё долго упирались бы... Они НЕ прозрели, и НЕ раскаиваются в содеянном... Их слёзы напоказ - это всё равно, что чебурмекское &quot;я больше так не буду&quot;... Стоит им только хоть на минуту почувствовать, что у них есть возможность хоть как-то навредить москалям - большинство из них непременно этой возможностью воспользуются...
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9 час.

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