Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 738 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ВераВерная
    Как же отвратительны все потуги этой артистической шушеры переметнувшейся. У этой дуры Машковой вообще мозг отключилс...Переобулась: в ко...
  • Иван Щукин
    Да мало порол в детстве её папа!Переобулась: в ко...
  • Silver Kont
    Шлюха....Переобулась: в ко...

Лавров "послал" США подальше. "Россия не отдаст Трампу Украину. Кремль заявит, что будет сражаться до полной победы" – эксперт

Лавров "послал" США подальше. "Россия не отдаст Трампу Украину. Кремль заявит, что будет сражаться до полной победы" – эксперт

ИА Новороссия Коллаж: ИА Новороссия. Русское общество было готово верить Трампу. Но президент США внезапно разразился угрожающими заявлениями в сторону России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВС
Вадим Скоробогатов
США пусть с воими землями распоряжается ...что за лужей находятся...А это НАША ЗЕМЛЯ...ИСКОННО НАША...И ЧУЖИМ ТУТ ДЕЛАТЬ НЕЧА......
Ответить
18 час.
Гарибян Сусанна
Главное сейчас не уступать никому и ни в чём. Что наше-то будет нашим и точка. А чужого нам не надо.
Ответить
17 час.
Семен Демин
Украина - это Россия.
Ответить
6 час.
наверх