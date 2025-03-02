Лавров "послал" США подальше. "Россия не отдаст Трампу Украину. Кремль заявит, что будет сражаться до полной победы" – эксперт

США пусть с воими землями распоряжается ...что за лужей находятся...А это НАША ЗЕМЛЯ...ИСКОННО НАША...И ЧУЖИМ ТУТ ДЕЛАТЬ НЕЧА......

Гарибян Сусанна

Главное сейчас не уступать никому и ни в чём. Что наше-то будет нашим и точка. А чужого нам не надо.