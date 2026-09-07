Индексы Мосбиржи и РТС на открытии основной торговой сессии снижались на 0,71 %

МОСКВА, 7 сентября, ФедералПресс. На открытии основной торговой сессии индексы Московской биржи снизились на 0,71 %: индекс Мосбиржи – до 2237,42 пункта, индекс РТС – до 814,03 пункта.
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