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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Перри обошел Кросби и Стэмкоса, забив 21-й гол в большинстве в плей-офф – 3-е место среди действующих игроков. Овечкин лидирует, Малкин – 2-й

Перри обошел Кросби и Стэмкоса, забив 21-й гол в большинстве в плей-офф – 3-е место среди действующих игроков. Овечкин лидирует, Малкин – 2-й

В третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли между «Эдмонтоном» и «Вегасом» (3:4, 2-1) 39-летний форвард «Ойлерс» забросил две шайбы, одну из которых при игре в большинстве.

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