Сергей Собянин поздравил ветеранов и всех жителей Москвы с Днем Победы

Градоначальник поздравил москвичей с праздником Сегодня, 9 мая, глава Москвы Сергей Собянин выступил на канале «Москва 24», чтобы поздравить жителей столицы и ветеранов Великой Отечественной войны с 79-й годовщиной Победы.