«Главный совет – меньше читать форумы», – педиатр рассказала, как пережить период адаптации к детскому саду

Адаптация ребенка к детскому саду в среднем занимает от недели до месяца. Но не всегда этот период проходит гладко: расставание с родителями дети могут переживать со слезами, с отказами от еды и сна.
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