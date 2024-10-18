Ретрофото из серии «Что за хрень?!»

Разбирая старые архивы, можно наткнуться на такое, что невольно возникает закономерный вопрос: «Что это за хрень?!» Поскольку описания к снимкам канули в череде долгих лет, остается только фантазировать о том, что же именно это было.
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