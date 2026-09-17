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Царьград

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Судьям КС Армении выделили $107 тыс. надбавок к зарплате

Судьям КС Армении выделили $107 тыс. надбавок к зарплате

Правительство Армении приняло решение о дополнительных выплатах для судей Конституционного суда. Соответствующее постановление было утверждено на заседании кабинета министров в четверг, общая сумма выделенных средств составила 38,9 млн драмов, что эквивалентно примерно $107 тыс.

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