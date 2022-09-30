"Известия": фармацевты попросили отсрочку от мобилизации для своих сотрудников

Ассоциация независимых аптек независимых аптек обратилась к премьер-министру России Михаилу Мишустину и министру обороны России Сергею Шойгу с просьбой предоставить сотрудникам фармацевтической отрасли отсрочку от призыва по частичной мобилизации.