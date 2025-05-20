Авторы ММО-шутера PIONER показали рыбалку** Разработчики из GFA Games толь...

Авторы ММО-шутера PIONER показали рыбалкуРазработчики из GFA Games только что поделились свежей информацией касательно грядущего MMO-шутера PIONER, в частности геймплейным роликом, в котором показали рыбалку – мини-игру, “исполненную в духе файтингов”.