William Shatner's First Starring TV Role Was On A Short-Lived '60s Legal Drama

Shortly before playing Captain Kirk turned him into a household name, William Shatner already proved he was leading man material on this CBS legal drama.
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