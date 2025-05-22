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Царьград

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Владимир Брагин: Снижение ключевой ставки укрепит рубль и снизит инфляцию

Владимир Брагин: Снижение ключевой ставки укрепит рубль и снизит инфляцию

Эксперт "Альфа капитал" Владимир Брагин рассматривает укрепление рубля и снижение ключевой ставки Центрального Банка России как наиболее благоприятный сценарий, способствующий уменьшению инфляции и снижению рисков рецессии.

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