Анохин: в Смоленском районе подавлена атака украинского БПЛА

РИАМО - 26 ноя. В Смоленском районе силами министерства обороны РФ была подавлена атака украинского беспилотного летательного аппарата самолетного типа, написал губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.
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