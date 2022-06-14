Гинцбург рассказал о первых результатах вакцинации детей от COVID-19

Значимых побочных эффектов у получивших вакцину от коронавируса в рамках клинических исследований детей 9–11 лет не отмечено, сообщил в среду, 15 июня, микробиолог, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.