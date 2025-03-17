Понедельник 16 марта ознаменовался сразу тремя интересными новостями о находящемся пока в чисто теоретической плоскости мирном процессе между Россией и […] The post Накануне разговора Трампа с Путиным: Венгрия блокирует Евросоюз appeared first on Медиакратия.
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