В Ярославской области полицейские изъяли свыше 158 килограммов синтетического наркотика и задержали подозреваемых в его производстве

«Сотрудниками УМВД России по Ярославской области совместно с коллегами из Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России задержаны трое мужчин, которые организовали незаконное производство наркотических средств.
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