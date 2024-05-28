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Закон, порядок, государство

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В Ярославской области полицейские изъяли свыше 158 килограммов синтетического наркотика и задержали подозреваемых в его производстве

В Ярославской области полицейские изъяли свыше 158 килограммов синтетического наркотика и задержали подозреваемых в его производстве

«Сотрудниками УМВД России по Ярославской области совместно с коллегами из Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России задержаны трое мужчин, которые организовали незаконное производство наркотических средств.

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