Йельское исследование на базе 380 триллионов токенов раскрыло, сколько инвесторы переплачивают за веру в нейросети

Акции компаний, от которых ждут максимальной выгоды от внедрения ИИ, приносят инвесторам дополнительные 0,64% доходности в неделюУчёные Йельского университета представили одно из крупнейших исследований реального использования искусственного интеллекта, проанализировав 380 трлн токенов (базовых единиц, которые языковые модели обрабатывают при работе).