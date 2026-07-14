Йельское исследование на базе 380 триллионов токенов раскрыло, сколько инвесторы переплачивают за веру в нейросети

Акции компаний, от которых ждут максимальной выгоды от внедрения ИИ, приносят инвесторам дополнительные 0,64% доходности в неделюУчёные Йельского университета представили одно из крупнейших исследований реального использования искусственного интеллекта, проанализировав 380 трлн токенов (базовых единиц, которые языковые модели обрабатывают при работе).
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