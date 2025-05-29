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Калужские новости

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Суд урезал аппетиты петербургской фирмы, пытавшейся обобрать калужан

Суд урезал аппетиты петербургской фирмы, пытавшейся обобрать калужан

Петербургская фирма «Фонд-Металл» подала иск в Арбитражный суд Калужской области против ООО «Промсорт-Калуга», из-за того что последнее получило от питерцев больше 16 миллионов рублей за поставку товара, но так ничего и не поставило.

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