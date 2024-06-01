13 сезон для SnowRunner, который добавит в игру город Алматы, стартует уже 4-го июня ...

13 сезон для SnowRunner, который добавит в игру город Алматы, стартует уже 4-го июняИздательство Focus Entertainment и студия Saber Interactive сообщили о том, что 13-й сезон для игры SnowRunner стартует уже 4 июня на всех платформах.
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