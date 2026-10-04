Султан Омана приедет в Казахстан с госвизитом 5–6 октября

По приглашению Касым-Жомарта Токаева султан Омана Хайсам бен Тарик Аль Саид 5–6 октября проведёт в Казахстане переговоры о сотрудничестве в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также примет участие в двустороннем бизнес-форуме.
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