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Supreme Court Takes Up Boulder Climate Suit Against Exxon and Suncor

Today, the U.S. Supreme Court will hear arguments about whether a lawsuit filed in state court in Colorado seeking damages from two major oil companies for the climate-change related damage inflicted on Boulder County can go forward.

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