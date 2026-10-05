Supreme Court Takes Up Boulder Climate Suit Against Exxon and Suncor

Today, the U.S. Supreme Court will hear arguments about whether a lawsuit filed in state court in Colorado seeking damages from two major oil companies for the climate-change related damage inflicted on Boulder County can go forward.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым