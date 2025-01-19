Молодая жена Петросяна набросилась на модниц с фейковыми сумками Татьяна СергееваСкандал, связанный с молодой супругой известного артиста Евгения Петросяна, Татьяной Брухуновой, продолжает набирать обороты.
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