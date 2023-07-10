Чем отличается Токаев от Зеленского?

Александр Клюянов

"Органы власти России, отвечающие за внешнюю политику, не выполняют своих функций, сразу не обращают внимания на вопиющие русофобские проявления в современном Казахстане. Вместо этого некоторые официальные лица России, несмотря на явные антироссийские наклонности в политике Казахстана, продолжают заигрывать с Токаевым, от имени России делать комплименты его «взвешенной и дальновидной политике». При этом не замечаются вопиющие факты нарушения прав русских в Казахстане, посягательства на русский язык и русскую культуру. Это всё очень и очень плохо закончится… в первую очередь для Казахстана, но и для России тоже. История с т.н. Украиной, к сожалению, ничему не научила власти ни в Казахстане, ни, к сожалению, в России". По вопросу об Украине В. Путина 8 лет водила за нос бабуся Меркель. Кто же водит президента РФ по вопросу Казахстана? За 20+ лет Россия с треском проиграла амерам влияние на ВСЕ бывшие союзные республики помимо Белоруссии. Ни анализа причин, ни признания ошибок, ни ФИО лиц, действия и бездействие которых принесло и будет долго приносит России огромные неприятности с большими затратами и потерями.