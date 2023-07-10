Закон и Порядок

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Чем отличается Токаев от Зеленского?

Чем отличается Токаев от Зеленского?

Как констатировал год назад, руководитель Казахстана Токаев мало того, что ведёт себя в высшей степени неблагодарно по отношению к России, забыв, что остался у власти в январе 2022 года исключительно за счёт России, что выражается, например, тем, что Казахстан следует западным санкциям по отношению к России, так ещё и отказался признать независимость ДНР и ЛНР.

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Комментарии
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Светлана Филатова
Допрыгается!!!!!!!👎
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6 час.
Александр Клюянов
&quot;Органы власти России, отвечающие за внешнюю политику, не выполняют своих функций, сразу не обращают внимания на вопиющие русофобские проявления в современном Казахстане. Вместо этого некоторые официальные лица России, несмотря на явные антироссийские наклонности в политике Казахстана, продолжают заигрывать с Токаевым, от имени России делать комплименты его «взвешенной и дальновидной политике». При этом не замечаются вопиющие факты нарушения прав русских в Казахстане, посягательства на русский язык и русскую культуру. Это всё очень и очень плохо закончится… в первую очередь для Казахстана, но и для России тоже. История с т.н. Украиной, к сожалению, ничему не научила власти ни в Казахстане, ни, к сожалению, в России&quot;. По вопросу об Украине В. Путина 8 лет водила за нос бабуся Меркель. Кто же водит президента РФ по вопросу Казахстана? За 20+ лет Россия с треском проиграла амерам влияние на ВСЕ бывшие союзные республики помимо Белоруссии. Ни анализа причин, ни признания ошибок, ни ФИО лиц, действия и бездействие которых принесло и будет долго приносит России огромные неприятности с большими затратами и потерями.
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6 час.
Владимир Карпов
Что-то я стал плохо соображать в последнее время ... Это что-же получается - за стеной сладкой лапши нам на уши на самом деле П. и Ко. вредят России, что-ли ???
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4 час.

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