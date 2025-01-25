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Служба вопреки диагнозу: как юноша с гидроцефалией оказался в армии

Служба вопреки диагнозу: как юноша с гидроцефалией оказался в армии

Служба вопреки диагнозу: как юноша с гидроцефалией оказался в армии Ирина ВальковаВ Чебаркульском гарнизоне развернулась непростая ситуация, связанная с 18-летним Геннадием, новобранцем с врожденным заболеванием – гидроцефалией.

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