Бойцы ВДВ провели стремительную штурмовую операцию, окружив подразделения 59-й бригады ВСУ в районе села Дудчаны

Некоторое время назад в сети стала публиковаться информация о том, что российские войска провели стремительную локальную атакующую (штурмовую) операцию на северо-востоке Херсонской области.
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