Большинство экспертов считают, что договор выгоден РФ, но если удары ВСУ по НПЗ продолжатся, появятся новые проблемыПрезидент США Дональд Трамп — большой мастер по шокированию публики.
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