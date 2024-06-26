Григорий Лепс рассказал о своих чувствах к юной избраннице и будущим детям

Популярный российский исполнитель Григорий Лепс, который недавно привлек внимание прессы из-за своих романтических отношений с 18-летней девушкой Авророй, открыто признается в своем желании жениться и завести детей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии