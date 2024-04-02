Президент Израиля принес извинения за гибель волонтеров в секторе Газа

Президент Израиля Ицхак Герцог принес извинения международной неправительственной организации World Central Kitchen (Всемирная центральная кухня) в связи с гибелью семи волонтеров в результате удара ЦАХАЛ в секторе Газа.
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