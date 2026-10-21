Ростовский каскадёр Евгений Чеботарёв 20 октября опубликовал видео, в котором с помощью лома, топора, пилы и кувалды последовательно разрушает дорогую иномарку — от пробитой насквозь двери до расколотого колёсного диска.
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