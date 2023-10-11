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ЦАХАЛ: ВВС Израиля нанесли удары по двум банковским отделениям ХАМАС

Истребители ВВС Израиля минувшей ночью нанесли удары по более чем 80 целям в Бейт-Хануне в секторе Газа, в том числе по двум банковским отделениям, используемым движением ХАМАС, двум оперативным командным центрам и подземному тоннелю.

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