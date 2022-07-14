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Благоустройство парка имени Белякова проверили активисты

Благоустройство парка имени Белякова проверили активисты

Качество работ по благоустройству парка имени Белякова в Рязани проверили активисты. В парке встретились представители организации «Дышим чистым», инициативных групп, подрядчика и специалистов структурных подразделений Рязанской горадминистрации.

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