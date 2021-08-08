Отвыкшим от активности РФ в Атлантике британцам придется привыкать к новым реалиям

Российская Федерация, осуществив новую военно-воздушную операцию в районе Северо-Восточной Атлантики с привлечением дальних противолодочных самолетов Ту-142, продемонстрировала Западу, что планирует возобновить регулярные полеты в этом районе.
Российская Федерация, осуществив новую военно-воздушную операцию в районе Северо-Восточной Атлантики с привлечением дальних противолодочных самолетов Ту-142, продемонстрировала Западу, что планирует возобновить регулярные полеты в этом районе.
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